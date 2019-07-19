«ЮгСтройИнвест» объявил о скидках

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-19T14:39:47+03:00

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По информации застройщика, до 18 августа у всех желающих будет возможность приобрести парковку всего за 324 тыс. рублей вместо 400 тысяч. Следует отметить, что количество акционных мест ограничено.

На охраняемой парковке вы всегда можете быть уверены в сохранности своего авто. Кроме того, с помощью специального приложения у вас всегда будет онлайн доступ к видео камерам, расположенным на подземном паркинге. И при необходимости вы сможете лично проконтролировать его неприкосновенность.

«ЮгСтройИнвест» – один из ведущих застройщиков страны. Он возводит современные и функциональные микрорайоны в трех регионах России – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. За 16 лет работы компания построила более 3,3 млн. квадратных метров жилья, 15 социальных объектов, сделала счастливыми более 150 тысяч новоселов. Каждый из проектов застройщика тщательно продуман и оснащен всем необходимым – детскими садами и школами, игровыми площадками, прогулочными аллеями с арт-объектами и зонами для занятий спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU