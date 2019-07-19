В Мостовском районе трое молодых людей нападали на пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-19T15:40:47+03:00

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В отдел полиции по Мостовскому району 16 июля 2019 года поступило сообщение о разбойном нападении на пожилых супругов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновением в чужое жилище». В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к совершению правонарушения причастен 17 –летний житель Тимашевского района и двое его совершеннолетних знакомых. Из-за этого расследование дела передали в Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю.

- Как установило следствие, 15 июля 2019 года несовершеннолетний находился в гостях у своего 18-летнего знакомого в Мостовском районе, куда пришел и 20-летний молодой человек. Именно он предложил совершить нападение на дом, где проживала супружеская пара пенсионеров. Подросток и его знакомый согласились и вечером того же дня трое злоумышленников, вооружившись двумя ножами и кастетом прибыли к дому потерпевших. Проникнув в дом и угрожая его хозяевам, злоумышленники похитили 170 тысяч рублей, после чего скрылись, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Потерпевшие обратились в полицию, сотрудники которой задержали подозреваемых по горячим следам. Подросток и его 18-летний знакомый помещены под стражу по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU