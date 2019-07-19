Краснодар сохранил лидерство среди городов ЮФО по конкурентоспособности

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-19T15:57:46+03:00

Рейтинг составили по итогам первого полугодия 2019 года

Изменить размер текста: A A

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара составил рейтинг конкурентоспособности среди городов ЮФО по итогам первого полугодия 2019 года. Краевая столица заняла в нем первое место, обогнав Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Элисту и Майкоп.

- Столица Кубани лидирует по 17 из 34 пунктов рейтинга. Город лидирует по объему отгружаемых товаров собственного производства, по обороту розничной торговли, оказанию услуг населению и другим, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, столица Кубани лидирует по уровню зарплат, выплачиваемых крупными и средними предприятиями, по продажам, осуществленным организациями общественного питания и по объему платных услуг по организациям и в расчете на одного жителя.

Стоит отметить, что Краснодар регулярно возглавляет данный рейтинг последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU