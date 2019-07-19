2019-07-19T16:36:30+03:00
Спорт

Международный день бокса отметят в Анапе

Особым гостем станет Чемпион мира по этому виду спорта - Сергей Водопьянов
Максим ОСОКИН
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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На Театральной площади Анапы 22 июля 2019 года состоится мероприятие, посвященное Международному дню бокса. Главным гостем праздника станет Чемпион мира по данному виду спорта - Сергей Водопьянов. Гостей мероприятия ждет открытая тренировка, а затем городской чемпионат по силе удара.

- Принять участие в состязании смогут все желающие. Победителей определят в трех весовых категориях: до 75 кг, до 91 кг и свыше 91 кг, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Гостей и участников мероприятия, посвященного Международному дню бокса, ждут выступления творческих коллективов Анапы. Праздник стартует на Театральной площади в 18:00 22 июля 2019 года.

Напомним, в Краснодар прибыла спортивная делегация Сирийской Арабской Республики. В ее составе юниорская сборная страны по футболу и тренерский состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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