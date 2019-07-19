Кубанские байкеры отправятся на мотошоу в Крым

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-19T16:59:17+03:00

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10 и 11 августа 2019 года в Севастополе пройдет XXIV ежегодное международное байк-шоу. По словам организаторов, гости мероприятия смогут насладиться трюками на мотоциклах и других транспортных средствах, пиротехническим шоу, а также выставкой военной техники. Перед зрителями выступят известные российские рок-группы и исполнители.

- Ожидается, что в составе мотоавтоколонны на байк-шоу отправятся порядка 200 жителей Кубани. Они стартуют 9 августа 20219 года из Краснодара, а затем проследуют через Славянск-на-Кубани и Тамань в Крым, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, 8 августа в Тамани соберется мотоколонна проекта «Дороги Победы на Севастополь-2019». Ее участниками станут около 50 байкеров из России и ряда стран зарубежья. Весной 2019 года они принимали участие в пятом мотомарше «Дороги Победы на Берлин-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU