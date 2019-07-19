2019-07-19T16:59:17+03:00
Звезды

Кубанские байкеры отправятся на мотошоу в Крым

Участие в масштабном мероприятии примут порядка 200 человек из Краснодарского края
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

10 и 11 августа 2019 года в Севастополе пройдет XXIV ежегодное международное байк-шоу. По словам организаторов, гости мероприятия смогут насладиться трюками на мотоциклах и других транспортных средствах, пиротехническим шоу, а также выставкой военной техники. Перед зрителями выступят известные российские рок-группы и исполнители.

- Ожидается, что в составе мотоавтоколонны на байк-шоу отправятся порядка 200 жителей Кубани. Они стартуют 9 августа 20219 года из Краснодара, а затем проследуют через Славянск-на-Кубани и Тамань в Крым, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, 8 августа в Тамани соберется мотоколонна проекта «Дороги Победы на Севастополь-2019». Ее участниками станут около 50 байкеров из России и ряда стран зарубежья. Весной 2019 года они принимали участие в пятом мотомарше «Дороги Победы на Берлин-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятеро сочинцев отправятся на скамью подсудимых
Следователи проверят сообщение о падении ребенка в канализационный люк в Краснодаре
Кубанские школы готовятся к новому учебному году
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
Международный день бокса отметят в Анапе
Краснодар сохранил лидерство среди городов ЮФО по конкурентоспособности
В Мостовском районе трое молодых людей нападали на пенсионеров
«ЮгСтройИнвест» объявил о скидках
В Краснодаре от грязи прочистили около 400 канализационных колодцев
В Сочи у двухлетнего ребенка застрял палец в механизме велосипеда
В «Орленке» проходит самая масштабная смена за всю историю Центра
В Новороссийске возбудили уголовное по факту избиения журналиста
В "Магнитах" краснодарцы дерутся за сковороды
В Сочи введён режим повышенной готовности из-за непогоды
Температура воды в Черном море 19 июля 2019: купальный сезон возвращается на курорты Краснодарского края
В Хадыженске мужчина из ревности перерезал 38 коз в сарае своего соперника
В Краснодаре откроется фотовыставка о японо-российских отношениях
В Краснодаре 4 сотрудника ресторана в ТЦ «Галерея» получили ожоги кипятком
Дворы анапских многоэтажек освободят для проезда пожарной техники
На Кубани финишировала уборочная компания
В Анапском центре «Смена» открылся класс криминалистики
В Отрадненском районе женщина отказалась возвращать деньги за больную корову
На Кубани в селе Белая глина избили кота
В Крымске ищут вора, укравшего дорогие украшения и пол-литра коньяка