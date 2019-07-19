Кубанские школы готовятся к новому учебному году

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-19T17:16:37+03:00

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В Краснодарском крае идет приемка готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Комиссии начали работать 8 июля. Завершаться мероприятия по приемке до 19 августа 2019 года.

- Всего проинспектируют более 1200 школ, порядка 1500 детских садов, около 250 организаций допобразования и 85 профессиональных образовательных учреждений, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По состоянию на 29 июля 2019 года готовность принять воспитанников подтвердили 75 образовательных организаций Кубани. В рамках подготовки к новому учебному году в учреждениях проводят ремонтные работы, закупают учебники, автобусы и другое оборудование. Все работы проводят в рамках нацпроекта «Образование» на реализацию которого в 2019 году в Краснодарском крае выделили порядка 3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU