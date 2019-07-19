2019-07-19T17:52:12+03:00
Происшествия

Пятеро сочинцев отправятся на скамью подсудимых

Их обвиняют в хищении земельного участка у санатория МВД
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Сочи. Мужчин в возрасте от 38 до 64 лет подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Как установило следствие, в период 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года злоумышленники подготовили документы, которые помогли бы им неправомерно завладеть земельным участком, который принадлежит санаторию «Салют» МВД России, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Затем, введя в заблуждение государственные органы при помощи подложных документов, мужчины смогли оформить в собственность участок площадью свыше 1700 кв. м, фактически принадлежащий санаторию.

После этого, злоумышленники продали данный надел, причинив ущерб государству на общую сумму более 11,5 млн рублей.

В данный момент, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу. Участники преступной группы находятся под стражей или домашним арестом. На их имущество наложен арест. Злоумышленникам грозят тюремные сроки длительностью до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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