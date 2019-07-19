Краснодарская агломерация признана одной из самых перспективных в России
В Краснодаре прошла стратегическая сессия, участники которой говорили о перспективе развития кубанских агломераций. Так краснодарская, в данный момент, входит в десятку лучших в стране при обороте ВВП около 800 млрд рублей. Она не уступает Московской, Санкт-Петербургской и Екатеринбургской.
- Краснодарская агломерация должна связать территории Динского и Северского районов, а также Горячего Ключа, части Адыгеи и самого краевого цента, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.
Городскую экономику, в частности, активно формируют обрабатывающие предприятия, а также организации, осуществляющие финансовую деятельность, работающие в сфере транспорта и связи, а также розничной торговли. При этом особое место в столице Кубани занимают градостроительные процессы, влияющие на социально-экономическое развитие краснодарской агломерации.
ИСТОЧНИК KP.RU