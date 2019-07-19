В Краснодаре завершили ремонт на улице Геологической

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-19T18:35:30+03:00

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В Краснодаре завершили ремонтные работы на ул. Геологической, которая связывает две крупные артерии: улицу Российскую и Ростовское шоссе. Данный отрезок имеет большую значимость для жителей, так как на Геологической находится городская поликлиника №13.

- На участке Геологической протяженностью коло 1 км уложено новое асфальто-бетонное покрытие, которое соответствует самым современным требованиям. Благодаря проведенным работам, движение автомобилей и пешеходов по Геологической станет гораздо комфортнее и безопаснее, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент в столице Кубани ремонтируют сразу несколько самых загруженных магистралей: Красную, Сормовскую, Новокузнечную, Гаврилова, Ставропольскую и Старокубанскую. Так как в дневное время трафик на них очень высокий, дорожные работы ведутся в темное время суток. При этом, подрядчиков обязуют убирать за собой строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU