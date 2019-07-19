На Кубани значительно снизилось количество тяжких преступлений

СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-19T19:38:17+03:00

Полиция региона подвела итоги работы за шесть месяцев 2019 года

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В Краснодаре прошло заседание коллегии ГУ МВД России по краю. На нем обсудили криминогенную обстановку в регионе и подвели итоги работы сотрудников полиции за шесть месяцев 2019 года.

- С начала года в Краснодарском крае раскрыли свыше 17,5 тыс. преступлений, задержали 1,5 тыс. человек, находящихся в розыске, и нашли более 300 пропавших без вести, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала 2019 года в регионе на 6% снизилось количество преступлений против жизни и здоровья граждан. Также уменьшилось число разбоев, грабежей и вымогательств.

В ходе заседания лучшим правоохранителям за образцовое исполнение служебных обязанностей вручили благодарности от губернатора Краснодарского края. Также власти напомнили присутсвующим на совещании руководителям силовых структур, о необходимости продолжения профилактики преступлений, особенно, среди несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU