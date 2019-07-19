2019-07-19T19:54:30+03:00
Происшествия

Сочинская река Мзмыта размыла подпорную стену

В результате происшествия никто не пострадал
Максим ОСОКИН
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Фото: sochistream.ruФото: sochistream.ru
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В районе Красной Поляны из-за просадки грунта частично разрушилась подпорная стена русла реки Мзымты. За сутки изменений не зафиксировали.

- На месте ЧП прошло выездное совещание, в ходе которого представители санаторно-курортных комплексов и организаций курорта и администрации Сочи обсудили сроки и способы работ по ремонту сооружения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Стоит добавить, что в результате инцидента никто не пострадал. Также осталась нетронутой и транспортная инфраструктура, так что никаких ограничений движения на данном участке пока вводить не планируют. Ситуация находится на контроле сотрудников МЧС.

Напомним, В Сочи произошло серьезное ДТП. Сегодня 1 в тоннеле рядом с Чвижепсе столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали два человека. Прибывшие на место происшествия спасатели сразу передали водителя одного из автомобилей врачам. Второго потерпевшего пришлось извлекать из транспортного средства при помощи специального снаряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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