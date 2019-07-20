2019-07-20T09:02:08+03:00
Происшествия

«Мама, меня украли!»: в Динском районе двух парней задержали после похищения 17-летней девушки

Они выманили ее из дома и увезли в другой хутор
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Следователи намерены выяснить мотивы парней, похитивших девушку из станицы.Следователи намерены выяснить мотивы парней, похитивших девушку из станицы.
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Все произошло глубокой ночью в станице Старомышастовской Динского района. 18-летний молодой человек решил похитить свою 17-летнюю знакомую. О своем плане рассказал 22-летнему другу, который тоже знал девушку, и попросил его помочь.

В ночь молодые люди, уверенные, что мама их подруги работает, приехали к дому, что находится в самом центре станицы на улице Кооперативной, и выманили девушку на улицу.

- А затем парни силой затащили ее в автомобиль и увезли в один из домов в хуторе Карла Маркса, где держали против воли, - сообщает «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Каким-то образом девушке все же удалось по мобильному телефону сообщить о произошедшем своей матери. Женщина тут же позвонила правоохранителям.

- Следственный отдел по Динскому району и полицейские организовали поиски несовершеннолетней и похитивших ее молодых людей, - добавляют в СУ СК по региону. - На территории района ввели план «Перехват».

Найти похитителей удалось быстро. Задержали их в станице Новотитаровской, когда парни везли девушку в другое место, надеясь перепрятать.

Барышню освободили, она не пострадала.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Молодым людям грозят серьезные сроки - от пяти до 12 лет лишения свободы.

В ближайшее время их заключат под стражу. Пока же им приходится общаться со следователями, которые намерены выяснить мотивы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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