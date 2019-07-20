На сочинской таможне попался контрабандист с оружием, замаскированным под ручки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-20T10:29:50+03:00

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На международном автомобильном пропускном пункте «Адлер» задержали уроженца Абхазии. У пограничников житель Сухума вызвал подозрение. И не зря. Как оказалось, он пытался провезти на территорию России партию стреляющих авторучек. Да-да, в них используются боевые патроны.

- В общей сложности у мужчины найдены четыре огнестрельных нарезных однозарядных оружия скрытого ношения, замаскированных под канцелярские ручки, - сообщают «КП» - Кубань» в УФСБ по Краснодарскому краю. - Кроме того, у него был сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы.

Задержанному грозит тюремный срок. Фото: УФСБ по Краснодарскому краю

На задержанного завели уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу огнестрельного оружия». Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

- Следствие ведет УФСБ России по Краснодарскому краю, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU