В Анапе осудили женщину, передавшую взятку за липовые ветеринарные свидетельства

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-20T13:34:16+03:00

Ей дали три года тюрьмы

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Перед судом города-курорта предстала 48-летняя жительницы Темрюкского района Елена В., которую обвинили в совершении сразу пяти преступлений.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что с апреля по сентябрь 2017 года, женщина обращалась к начальнику лечебно-противоэпизоотического отдела «Управления ветеринарии Анапского района» с интересным предложением.

Она рассказала, что ее знакомые заинтересованы без особых проблем получить ветеринарные свидетельства, удостоверяющие безопасность животных. Эти документы давали основание для транспортировки дельфинов афалин. Правда, чтобы получить официальные справки необходимы осмотр и карантин в установленном порядке.

Но Елена предложила закрыть на эти процедуры глаза. За это работнику управления ветеринарии Анапского района пообещала вознаграждение.

- В пяти случаях она передала за незаконную выдачу ветеринарных сопроводительных свидетельств на транспортировку дельфинов афалин и внесение заведомо ложные сведения в официальные документы 60 тысяч рублей, получив в качестве вознаграждения более 100 тысяч рублей, - говорит «КП» - Кубань» помощник Анапского межрайонного прокурора Антон Лаптев.

Свою вину Елена признала полностью. Несмотря на это, суд назначил ей наказание в виде трех лет тюрьмы, а также оштрафовал женщину на 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU