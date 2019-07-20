Температура воды в Черном море 20 июля 2019: Холоднее всего купаться в Анапе и Новороссийске

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-20T10:46:52+03:00

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Погода на Черноморском побережье наладилась и дала шанс отдыхающим провести свой отпуск под яркими лучами солнца. Ясно будет, по прогнозам синоптиков, до середины следующей недели. «Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 20 июля.

В Сочи и Адлере термометры показывают отметку в 24,5 градуса. Чуть прохладнее в Джубге и Туапсе - 24,3 градуса. Еще холоднее в Геленджике - 23,7 градуса. А вот поплавать в море на пляжах Анапы решатся не многие - здесь температура воды опустилась до 23,4 градуса. А в Новороссийске заплывы очень освежают - там вода 23 градуса.

Прохладная водичка и на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря держится на отметке +24,5 градуса, в Приморско-Ахтарске - 24,2 градуса.

Кстати, если отпуска у вас еще не было, то спешим обрадовать. В августе и в бархатный сезон Гидрометцентр России обещает, что погода будет идеальной для пляжного отдыха, а море - очень теплым. Так что свою дозу витамина D получить успеете.

ИСТОЧНИК KP.RU