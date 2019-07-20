Прибывший в Краснодар новый трамвай могут пустить по маршруту №4, 5, 8 или 20

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-20T09:42:15+03:00

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В кубанскую столицу прибыл новый трамвай из Челябинской области и сразу же отправился в Восточное депо. Вагон оборудован мощной системой кондиционирования. Кроме того, в комплектацию входят Wi-Fi, а еще USB-разъемы для зарядки техники. В салоне 33 места для сидения, всего он вмещает до 187 пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721311" frameborder="0"></iframe> В Краснодар прибыл новый травмвай Видео: instagram.com/kttu_krd.

- Конечно, хотелось бы сразу пустить его на маршрут, но, вагон доставляется в состоянии, которое требует досборки, донастройки и наладки электрооборудования, - сообщили «КП» - Кубань» в КТТУ. - Для этого с завода прибыли восемь специалистов, которые в ближайшие две недели будут проводить эти работы.

Фото: пресс-службы КТТУ.

Далее трамвай ждет обкатка, во время которой его проверят во всех режимах, донастроят и он будет готов к выпуску на линию.

- На каком конкретно маршруте будет работать трамвай, пока неизвестно. Но точно на одном из самых загруженных - № 5, 4, 8 или 20, - добавили в КТТУ.

Напомним, что до конца 2019 года в Краснодар должно поступить 35 новых трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU