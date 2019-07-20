Массовое ДТП в Новороссийске: пострадали пять человек
Авария произошла ночью на Анапском шоссе в Новороссийске. На дороге в районе Западного рынка столкнулись четыре автомобиля. Лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Reno. При этом машины зацепили еще два автомобиля.
- Отработали лобовое ДТП. Все живы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Одного пострадавшего пришлось извлекать из автомобиля при помощи гидравлического инструмента.
По словам спасателя, в аварии пострадали пять человек.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
В результате ДТП оказалось перекрыто две полосы. Однако сейчас движение уже свободно.
- Кто прав, а кто виноват в данном ДТП будут разбираться компетентные органы. Но факт на лицо - грубейшее нарушение правил ПДД, - добавляет Алексей Одеров.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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