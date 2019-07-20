2019-07-20T11:23:52+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Новороссийске: пострадали пять человек

Обстоятельства произошедшего уточняются [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей ОДЕРОВ.Фото: Алексей ОДЕРОВ.
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Авария произошла ночью на Анапском шоссе в Новороссийске. На дороге в районе Западного рынка столкнулись четыре автомобиля. Лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Reno. При этом машины зацепили еще два автомобиля.

- Отработали лобовое ДТП. Все живы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Одного пострадавшего пришлось извлекать из автомобиля при помощи гидравлического инструмента.

По словам спасателя, в аварии пострадали пять человек.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

В результате ДТП оказалось перекрыто две полосы. Однако сейчас движение уже свободно.

- Кто прав, а кто виноват в данном ДТП будут разбираться компетентные органы. Но факт на лицо - грубейшее нарушение правил ПДД, - добавляет Алексей Одеров.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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