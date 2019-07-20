2019-07-20T12:24:33+03:00
Происшествия

Погода в Краснодарском крае 20-21 июля 2019: местами прогнозируют дождь с грозой

А еще поднимается сильный ветер
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В Краснодар циклон принесет дождь.В Краснодар циклон принесет дождь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Гидрометцентра Краснодарского края, на Кубани выходные ожидаются дождлиыми, правда, осадки прогнозируют лишь в некоторых района региона.

В субботу, 20 июля, почти весь день над краем будет светить солнце, однако ближе к вечеру пройдет дождь. Его прогнозируют почти на всем Черноморском побережье. Возможно также гроза. Ветер северо-восточный, восточный временами порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью 18-21 градусов, днем воздух прогреется до +32 градусов.

А вот в Краснодаре 20 июля осадков не ожидается. Днем температура будет держаться на отметке 30 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 21 июля, циклон принесет на Кубань дожди и небольшое похолодание. В Туапсе, Сочи, Адлере осадки прогнозируют с самого утра. Температура воздуха днем опустится до +25-26 градусов, ночью - до +20. В Геленджике и Анапе будет теплее - 27-28 градусов днем, 23 градуса - ночью.

Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, местами до 17метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Краснодаре 21 июля также ожидается ненастная погода. Дождь прогнозируется в течение всего дня. Температура воздуха днем опустится до +25 градусов, ночью - до +18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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