В Краснодаре водитель, скрываясь от полицейской погони, врезался в столб
Все произошло ранним утром в субботу, 20 июля, в Краснодаре. Мужчина, скрываясь от полицейской погони, врезался в столб на улице Коммунаров.
По словам очевидцев, водитель нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать наказания, он решил удрать от полиции и ударил по газам. Сотрудники госавтоинспекции бросились в погоню. Вот только мужчина не сумел справиться с управлением. Машина снесла ограждения около травмвайных путей и со всего маху врезалась в столб. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.
Погоня в Краснодаре Видео: t.me/krd_tipich_ru.
Как говорят свидетели случившегося, после ДТП водитель выбрался из своего Hyundai, после чего его задержали, с ним беседуют сотрудники автоинспекции. По некоторым данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. Правда, от медосвидетельствования он отказался.
- На мужчину составлен ряд административных материалов за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», за «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», а также за «Повреждение дорожных сооружений», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Понесет ответственность он и за отказ от медосвидетельствования.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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