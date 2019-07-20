2019-07-20T16:41:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель, скрываясь от полицейской погони, врезался в столб

По словам очевидцев, мужчин за рулем авто нарушил правила дорожного движения [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Все произошло ранним утром в субботу, 20 июля, в Краснодаре. Мужчина, скрываясь от полицейской погони, врезался в столб на улице Коммунаров.

По словам очевидцев, водитель нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать наказания, он решил удрать от полиции и ударил по газам. Сотрудники госавтоинспекции бросились в погоню. Вот только мужчина не сумел справиться с управлением. Машина снесла ограждения около травмвайных путей и со всего маху врезалась в столб. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Погоня в Краснодаре Видео: t.me/krd_tipich_ru.

Как говорят свидетели случившегося, после ДТП водитель выбрался из своего Hyundai, после чего его задержали, с ним беседуют сотрудники автоинспекции. По некоторым данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. Правда, от медосвидетельствования он отказался.

- На мужчину составлен ряд административных материалов за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», за «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», а также за «Повреждение дорожных сооружений», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Понесет ответственность он и за отказ от медосвидетельствования.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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