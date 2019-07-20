2019-07-20T14:44:43+03:00
Происшествия

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли во дворе дома в Краснодаре

Минометная мина была в сильной коррозии
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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Ранним утром в субботу, 20 июля, житель поселка Новознаменский обнаружил странный предмет во дворе своего дома по улице Войсковой, когда занимался земляными работами. По словам мужчины, он очень похож на боеприпас. Трогать находку он не стал и сразу же набрал телефон экстренных служб.

- В указанное место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Росгвардии по Краснодарскому краю.

В результате обследования специалисты-взрывотехники установили, что это настоящий 30-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Минометная мина была в сильной коррозии

- Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, - добавили в Росгвардии по Краснодарскому краю.

ВАЖНО!

При обнаружении различных снарядов необходимо сразу же отойти на безопасное расстояние. После этого предупредить о возможной опасности окружающих и сообщить о находке в полицию или в единую службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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