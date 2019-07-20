2019-07-20T15:36:36+03:00
Общество

Сочинские власти ответили на комментарий девушки в Инстаграм Lady Gaga

Она пожаловалась на снесенные беседки на набережной
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В комментариях у певицы продают мебель и гараж, обсуждают итоги матчей, дискутирует на тему политики и даже жалуются на городские проблемы. Фото: REUTERSВ комментариях у певицы продают мебель и гараж, обсуждают итоги матчей, дискутирует на тему политики и даже жалуются на городские проблемы. Фото: REUTERS
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Страница Instagram известной певицы Lady Gaga превратилась в «русский чат». Который день сотни и, наверное, уже тысячи людей строчат комментарии под постами американской исполнительницы. Продают мебель и гараж, обсуждают итоги матчей, дискутирует на тему политики и даже жалуются на городские проблемы.

Под постом Lady Gaga написала и жительница черноморского курорта.

- В Сочи бесчинствует мэр Пахомов. В Лазаревском районе на набережной снес все беседки, где была тень для людей. Негде даже присесть! - возмутилась девушка.

Кто бы мог подумать, что она получит ответ. Спустя буквально пару часов ей под комментарием написали представители администрации Сочи. Комментарий оставили с официальной страницы мэрии в Instagram.

- Мы тоже глубоко убеждены, что наведение порядка в Лазаревском районе Сочи намного важнее бессовестного поступка Брэдли, - иронично написал представитель администрации курорта. - То, что вы называете «бесчинством», на самом деле является соблюдением законов.

Фото: instagram.com/admsochi

Фото: instagram.com/admsochi

По словам властей города, предприниматели нарушили условия договора о благоустройстве набережной - кафе мешали проходу отдыхающих к морю. Более того, услуги там оказывали с нарушением санитарных норм.

- После одного из обходов этой территории главой Сочи бизнесмены добровольно демонтировали самовольные конструкции, - добавил представитель городской администрации. - Ответственно заявляем, на пляжах «Лазаревский-1» и «Лазаревский-2» достаточно объектов общественного питания. Кроме того, там есть три аэрария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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