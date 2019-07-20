2019-07-20T17:21:29+03:00
Общество

В Ейске медсестру наградили медалью за спасение мужчины в горящей квартире

Пока ее супруг тушил пожар, она приводила в чувства хозяина
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Ольге Морозовой вручили медаль «За содружество во имя спасения». Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ольге Морозовой вручили медаль «За содружество во имя спасения». Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Пожар случился еще 23 марта 2019 года в ейской многоэтажке. Супруги Морозовы почувствовали едкий запах дыма из квартиры. Ольга и Роман не растерялись - вместе они выломали входную дверь.

Из квартиры повалил черный дым. Он был такой густой, что ничего не было видно. Но женщина вбежала внутрь, отыскала хозяина и вынесла его на улицу. Мужчина был без сознания. Пока Ольга приводила его в чувства, ее супруг тушил квартиру, пока не приехали первые пожарные подразделения.

- У женщины - многолетний опыт работы в анестезиолого-реанимационном отделении. Она работает старшей медсестрой. Потому, когда медики приехали, хозяин уже пришел в себя, - рассказывают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

19 июля медсестру военного госпиталя Ольге Морозовой вручили награду. Она получила медаль «За содружество во имя спасения».

- Кстати, глава семейства – Роман Морозов – сотрудник Ейского пожарно-спасательного отряда, инженер группы организации службы, подготовки и пожаротушения, - добавили в ГУ МЧС по региону. - Так слаженная работа супругов позволила предотвратить трагедию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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