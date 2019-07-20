Представлялись сотрудниками МЧС: мошенники предлагают жителям Кубани пройти пожарную проверку «за взятку»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-20T18:35:02+03:00

Под видом спасателей они пытаются обмануть людей

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В Краснодарском крае активизировались лжесотрудники МЧС, которые пытаются обмануть доверчивых граждан, особенно пожилых людей.

- Они пытаются проникнуть в дом для «проверки наличия первичных средств тушения пожара», - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - При этом свои действия они аргументируют письмом «О предоставлении информации».

Проверять они, естественно, ничего не собираются. Попадая в дом, они пытаются продать и установить оборудование, завышая его цену в десятки раз.

Жителей просят быть внимательными. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Но на самом деле ведомство никаких проверок на данный момент не проводит. Потому жителей Кубани просят быть внимательными.

ВАЖНО!

Действующие сотрудники МЧС при проведении любых проверок обязаны быть в форменной одежде, на которой присутствуют знаки отличия, и предъявлять служебное удостоверение.

- При посещении объекта спасатели предъявляют руководителю проверяемого здания служебное удостоверение и копию распоряжения на проведение проверки, - говорят в ГУ МЧС по краю. - А по завершению вручают акт проверки или предписание об устранении нарушений.

Главное, на чем акцентируют внимание спасатели - частные дома не подлежат надзорной проверке.

Если вам не предоставляют документы – звоните в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU