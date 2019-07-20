2019-07-20T18:35:02+03:00
Общество

Представлялись сотрудниками МЧС: мошенники предлагают жителям Кубани пройти пожарную проверку «за взятку»

Под видом спасателей они пытаются обмануть людей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Сергей ГРАЧЕВФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае активизировались лжесотрудники МЧС, которые пытаются обмануть доверчивых граждан, особенно пожилых людей.

- Они пытаются проникнуть в дом для «проверки наличия первичных средств тушения пожара», - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - При этом свои действия они аргументируют письмом «О предоставлении информации».

Проверять они, естественно, ничего не собираются. Попадая в дом, они пытаются продать и установить оборудование, завышая его цену в десятки раз.

Жителей просят быть внимательными. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей просят быть внимательными. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Но на самом деле ведомство никаких проверок на данный момент не проводит. Потому жителей Кубани просят быть внимательными.

ВАЖНО!

Действующие сотрудники МЧС при проведении любых проверок обязаны быть в форменной одежде, на которой присутствуют знаки отличия, и предъявлять служебное удостоверение.

- При посещении объекта спасатели предъявляют руководителю проверяемого здания служебное удостоверение и копию распоряжения на проведение проверки, - говорят в ГУ МЧС по краю. - А по завершению вручают акт проверки или предписание об устранении нарушений.

Главное, на чем акцентируют внимание спасатели - частные дома не подлежат надзорной проверке.

Если вам не предоставляют документы – звоните в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи женщина на внедорожнике врезалась в супермаркет
В Ейске медсестру наградили медалью за спасение мужчины в горящей квартире
Сочинские власти ответили на комментарий девушки в Инстаграм Lady Gaga
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли во дворе дома в Краснодаре
В Краснодаре водитель, скрываясь от полицейской погони, врезался в столб
В Анапе осудили женщину, передавшую взятку за липовые ветеринарные свидетельства
Погода в Краснодарском крае 20-21 июля 2019: местами прогнозируют дождь с грозой
Массовое ДТП в Новороссийске: пострадали пять человек
Температура воды в Черном море 20 июля 2019: Холоднее всего купаться в Анапе и Новороссийске
На сочинской таможне попался контрабандист с оружием, замаскированным под ручки
Прибывший в Краснодар новый трамвай могут пустить по маршруту №4, 5, 8 или 20
«Мама, меня украли!»: в Динском районе двух парней задержали после похищения 17-летней девушки
На пляже Анапы пропал парень, страдающий потерей памяти
Сочинская река Мзмыта размыла подпорную стену
На Кубани значительно снизилось количество тяжких преступлений
В Сочи произошло серьезное ДТП
В Краснодаре завершили ремонт на улице Геологической
Краснодарская агломерация признана одной из самых перспективных в России
Пятеро сочинцев отправятся на скамью подсудимых
Следователи проверят сообщение о падении ребенка в канализационный люк в Краснодаре
Кубанские школы готовятся к новому учебному году
Кубанские байкеры отправятся на мотошоу в Крым
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций