На Кубани из окна второго этажа выпал ребенок

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-21T08:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в городе Белореченске Краснодарского края. В полицию о нем сообщили медики больницы, куда привезли трехлетнего ребенка с травмами, характерными от падения с высоты. Обо всех случаях, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, врачи обязаны сообщать правоохранителям - таков алгоритм действий.

Полицейские выяснили, что травмы ребенка некриминального характера. Малыш оперся на москитную сетку частного дома на втором этаже и упал вниз. Мать в это время отвлеклась на приготовление пищи.

Сейчас состояние ребенка медики оценивают как стабильное. Малыш идет на поправку. Вскоре, пообещали в центральной районной больнице, его выпишут домой.

Правоохранители вновь напоминают следить за тем, чтобы ваши дети не оставались без присмотра взрослых. Не позволяйте им сидеть на подоконниках.

ИСТОЧНИК KP.RU