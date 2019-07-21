В Геленджике поймали организатора банды по обналичиванию денег

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-21T18:12:16+03:00

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На Кубани арестовали лидера группировки, занимающейся обналичиванием денег. Они вели на рынке финансовых услуг банковкий бизнес, не имея при этом ни лицензии, ни госрегистрации. Параллельно, преступниками была создана сложная схема из 50 подконтрольных фирм и 30 предпринимателей. Через счета этих фирм ежедневно проходили миллионы наличности. Сейчас правоохранители заявили о сумме в 100 млн рублей.

- Злоумышленники предлагали свои услуги среди юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании. Основания для прогона денег по счетам были фиктивными, затем из сумм вычитались 14 процентов и передавалась заказчикам, - сообщает РИА «Регион-онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас основатель нелегального бизнеса и еще пять подозреваемых доставлены в Московскую область. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В офисах фирм и на Кубани и в столице и области прошли обыски. Изъято несколько десятков липовых печатей и документов. Расследование продолжается. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU