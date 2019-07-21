2019-07-21T10:32:41+03:00
Общество

Краснодарский врач рассказал, как вызвать скорую, чтобы она приехала быстро

Замглаврача БСМП пояснила, что нужно называть диспетчеру в первую очередь
Ева МУР@kp_kuban
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Елена ГеращенкоЕлена ГеращенкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре Елена Геращенко рассказала в своем Instagram, с чего нужно начинать экстренный вызов медиков.

- Если вы позвонили со своего мобильного по номеру "103" и вам уже плохо, то постарайтесь назвать только свой адрес, - сообщила врач. - Мы в любом случае приедем. Не нужно готовить целый список симптомов, которые вас в данный момент захватили.

Более того, не все знают, но по номеру "112" также можно вызвать скорую. Причем, если баланс мобильного телефона при этом в минусе или даже, если в нем отсутствует сим-карта.

Елена Геращенко посоветовала людям, страдающим хроническими заболеваниями, носить в кармане записку с номером телефонов близких людей. Это поможет медикам быстрее с ними связаться.

Бросать трубку, если телефон экстренной медицинской службы занят, нельзя. Звонки на номер 103 автоматически ставятся в очередь и вас в любом случае услышат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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