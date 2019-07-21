2019-07-21T11:30:09+03:00
Общество

В Анапе снесут трехэтажный самострой

Он используется как гостиница
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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В Анапе принято решение о сносе очередного трехэтажного самостроя на углу улиц Астраханской и Новороссийской.

- Никакого разрешения на пристройку к квартире по этому адресу архитектура не давала, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии курорта.

Городская администрация подала в суд. Требования мэрии были удовлетворены. А в отношении собственника самостроя возбудили исполнительное производство. Выполнить решение суда должен сам хозяин нелегальной гостиницы.

- Ему дали срок на самостоятельный разбор незаконных конструкций, - прокомментировали решение суда в мэрии Анапы. - Если требования не будут выполнены, приставы сделают это за него.

Сейчас объект опечатан. И не может быть использован в коммерческих целях. Время на выполнение требований суда пошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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