2019-07-21T13:15:32+03:00
Общество

На Кубани ливни будут идти еще два дня

В МЧС предупредили об осадках до вторника, 23 июля
Ева МУР@kp_kuban
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Дождь будет идти и в понедельникДождь будет идти и в понедельникФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Кубани объявили штормовое предупреждение. До конца суток, 21 июля, непогода будет царить на всей территории Краснодарского края. Прогнозируется подъем уровня воды реках.

- Воздержитесь от поездок на дальние расстояния, остерегайтесь оборванных проводов линий электропередач, - рекомендуют спасатели.

В воскресенье, 21 июля, циклон принес на Кубань дожди и небольшое похолодание. В Туапсе, Сочи, Адлере осадки прогнозируют с самого утра. Температура воздуха днем опустится до +25-26 градусов, ночью - до +20. В Геленджике и Анапе будет теплее - 27-28 градусов днем, 23 градуса - ночью.

Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Краснодаре 21 июля также ожидается ненастная погода. Дождь прогнозируется в течение всего дня. Температура воздуха днем опустится до +25 градусов, ночью - до +18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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