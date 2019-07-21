Жительница Абинска отблагодарила полицейского, что нашел ее телефон

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-21T13:44:30+03:00

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Жительница Абинска написала обращение в районную газету с просьбой отметить добросовестную работу лейтенанта полиции Андрея Процанова.

Дело в том, что на днях она оставила гаджет в салоне сотовой связи, а когда вернулась за ним, то уже не обнаружила. Тогда она отправилась в отделение полиции и написала заявление о пропаже. Оперативник из Абинского ОМВД сразу же выехал на поиски мобильника горожанки и в кратчайшие сроки смог найти и вернуть его законной владелице.

Женщина была несказанно рада возвращению столь ценного предмета. И написала письмо в газету.

- Мы наблюдаем стражей порядко ежедневно на улицах города, но не задумываемся, насколько нелегок, а порой и неблагодарен их повседневный труд. Я хочу выразить свое безмерное уважение к их труду и отметить хорошую работу в частности Андрея Процанова за добросовестную службу, - написала Татьяна Уварова.

ИСТОЧНИК KP.RU