2019-07-21T15:12:23+03:00
Происшествия

В Кавказском районе полицейские раскрыли кражу из автомобиля

Из "Жигулей" вынули аккумулятор
Ева МУР@kp_kuban
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У жителя Кавказского района украли аккумулятор из автомобиля. Он обратился в полицию. Жертва похитителей рассказал правоохранителям, что всегда паркует свою "семерку" у подъезда дома. Так поступил и в этот вечер. а утром обнаружил пропажу.

Оперативники тут же выехали на место происшествия. Эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев злоумышленника. Благодаря этой находке личность воришек установили. Ими оказались ранее судимые 23- и 28-летние местные жители.

В тот же день их задержали. Возбуждено уголовное делоп о признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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