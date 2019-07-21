В Краснодаре из-за дождя подтопило 14 дворов и 7 улиц

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-21T15:27:03+03:00

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В Краснодаре на пульт единой диспетчерской службы поступило уже 14 заявок о подтопленных дворовых территориях. Семь улиц города находятся во власти стихии.

- Силы регионального министерства чрезвычайной ситуации ликвидируют последствия стихии, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе МЧС по краю. - Центральный аппарат контролирует ситуацию.

typodar Дожди идут пятый час. Затоплены Уральская, Героев разведчиков, проспект Чекистов, Восточно-Кругликовская, да везде, блин, мокро. А вот с Московской пока не жалуются! Видео @andrey_anatolevich_, @yurkuz, @aleksandr_gg, @rayonvk и один анонимус. Апдейт! На Московской всё нормально! Подтопило! Видео в историях: @typodar. #ДождиКраснодара #Мокродар #ПотопыКраснодара #typodar

Напомним, на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным ливням с грозами и ветром. Дожди не прекратятся вплоть до понедельника, 22 июля. Спасатели рекомендовали не выдвигаться с туристическими поездками на всю территорию Краснодарского края. Это может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU