В Краснодаре из-за дождя подтопило 14 дворов и 7 улиц
В Краснодаре на пульт единой диспетчерской службы поступило уже 14 заявок о подтопленных дворовых территориях. Семь улиц города находятся во власти стихии.
- Силы регионального министерства чрезвычайной ситуации ликвидируют последствия стихии, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе МЧС по краю. - Центральный аппарат контролирует ситуацию.
Напомним, на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным ливням с грозами и ветром. Дожди не прекратятся вплоть до понедельника, 22 июля. Спасатели рекомендовали не выдвигаться с туристическими поездками на всю территорию Краснодарского края. Это может быть опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU