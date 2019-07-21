В Краснодаре из-за ливня встали трамваи

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-21T17:09:39+03:00

Составы не двигаются на улицах Коммунаров, Садовая и Вишняковская

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На залитых дождем улицах Краснодара остановилось движение трамваев. Составы встали на Коммунаров, Садовой и Вишняковской. В КТТУ просят горожан проявить понимание и по возможности не выходить из дома.

- Как только подтопление улиц будет устранено, трамваи придут в движение, - сообщают на предприятии-перевозчике.

typicalkrd Подборка дождевых видео. 1. Адыгейская Набережная, между Павлова и Вишняковой. Льёт чёрная вода из люков канализации фонтаном. Видео @dana___piskareva 2. Благоустройство и безопасность на Героев Разведчиков, 17. Видео @pn96_ via @rayonvk 3 и 4. Проспект Чекистов. Видео @evgeniikontsur и @saimon_madison 5. Шевченко между Ставропольской и Новороссийской. Видео @parts.krd 6. Потоп на Черкасской. Видео @vlasoff_rv 7. Российская. Видео @valerondondon #typicalkrd #краснодар2019 #краснодар #потопвкраснодаре #потопкраснодар #краснодарскийкрай #типичныйкраснодар #крд #krd #дорогикраснодара

Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Улучшения погоды обещают не раньше 15-ти часов понедельника, 22 июля.

В единую диспетчерскую службу кубанской столицы обратились уже десятки горожан. Они сообщили о подтоплении придомовых территорий. В мэрии города информируют, что на таких участках работает уже 22 единицы техники.

Спасатели просят быть предельно внимательными, если вам всё-таки пришлось покинуть сухое и комфортное укрытие. Не ходите под массивными конструкциями и не паркуйтесь под деревьями. Это может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU