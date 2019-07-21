В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
На залитых дождем улицах Краснодара остановилось движение трамваев. Составы встали на Коммунаров, Садовой и Вишняковской. В КТТУ просят горожан проявить понимание и по возможности не выходить из дома.
- Как только подтопление улиц будет устранено, трамваи придут в движение, - сообщают на предприятии-перевозчике.
Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Улучшения погоды обещают не раньше 15-ти часов понедельника, 22 июля.
В единую диспетчерскую службу кубанской столицы обратились уже десятки горожан. Они сообщили о подтоплении придомовых территорий. В мэрии города информируют, что на таких участках работает уже 22 единицы техники.
Спасатели просят быть предельно внимательными, если вам всё-таки пришлось покинуть сухое и комфортное укрытие. Не ходите под массивными конструкциями и не паркуйтесь под деревьями. Это может быть опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU