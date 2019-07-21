Движение трамваев в Краснодаре восстановили
В Краснодаре восстановили движение трамваев по улицам Переходной и Буденного. Ранее в мэрии города сообщали о прекращении движения транспорта по Коммунаров, Садовой и Вишняковской.
- Работы не прекращаются по откачке, - информируют в горадминистрации.
Между тем, дождь продолжается в Краснодаре уже больше шести часов. Улучшения погоды пока не обещают.
- Штормовое предупреждение будет действовать до 15.00 понедельника, 22 июля, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На улицах города работает 22 единицы водооткачивающей техники. По сообщениям жителей, информируют в мэрии, отработаны уже 30 подтопленных участка.
ИСТОЧНИК KP.RU