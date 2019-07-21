2019-07-21T18:10:52+03:00
Происшествия

Движение трамваев в Краснодаре восстановили

Техника отработала уже 30 подтопленных участка
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре восстановили движение трамваев по улицам Переходной и Буденного. Ранее в мэрии города сообщали о прекращении движения транспорта по Коммунаров, Садовой и Вишняковской.

- Работы не прекращаются по откачке, - информируют в горадминистрации.

Между тем, дождь продолжается в Краснодаре уже больше шести часов. Улучшения погоды пока не обещают.

- Штормовое предупреждение будет действовать до 15.00 понедельника, 22 июля, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На улицах города работает 22 единицы водооткачивающей техники. По сообщениям жителей, информируют в мэрии, отработаны уже 30 подтопленных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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