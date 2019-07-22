Кубанская спортсменка победила в групповых соревнованиях I юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике
Алису Тищенко поздравил губернатор
ФОТО: пресс-служба администрации края
Изменить размер текста:
Соревнования проходили в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». По итогам квалификации сборная России набрала 131,1 балла. Такой результат позволили нашей команде победить на турнире. Среди одержавших победу была и Кубанская спортсменка Алиса Тищенко.
– Девчонки собрали 8 из 8 золотых медалей! Из них 4 награды – в групповых соревнованиях, где участвовала наша Алиса. Поздравляю нашу сборную и Алису, желаю дальнейших успехов и побед, – написал в своем аккаунте в Инстаграм Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU