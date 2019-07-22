2019-07-22T07:22:08+03:00
Спорт

Кубанская спортсменка победила в групповых соревнованиях I юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике

Алису Тищенко поздравил губернатор
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Соревнования проходили в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». По итогам квалификации сборная России набрала 131,1 балла. Такой результат позволили нашей команде победить на турнире. Среди одержавших победу была и Кубанская спортсменка Алиса Тищенко.

– Девчонки собрали 8 из 8 золотых медалей! Из них 4 награды – в групповых соревнованиях, где участвовала наша Алиса. Поздравляю нашу сборную и Алису, желаю дальнейших успехов и побед, – написал в своем аккаунте в Инстаграм Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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