ДТП в Туапсинском районе: 5 человек погибли, среди них ребенок

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-22T09:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 ехал в сторону Краснодара и выехал на встречку, где столкнулся с Daewoo Nexia. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто и иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721569" frameborder="0"></iframe> В Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

- С места аварии в больницу доставлены 4 пассажира Daewoo, среди них 10-летняя девочка и 7-летний мальчик, который позже скончался в больнице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU