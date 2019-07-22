ДТП в Туапсинском районе: 5 человек погибли, среди них ребенок
Авария случилась 22 июля на трассе М-4 «Дон» [видео]
ФОТО: архив "КП"
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По предварительным данным, водитель ВАЗ 2114 ехал в сторону Краснодара и выехал на встречку, где столкнулся с Daewoo Nexia. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто и иномарки.
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
- С места аварии в больницу доставлены 4 пассажира Daewoo, среди них 10-летняя девочка и 7-летний мальчик, который позже скончался в больнице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU