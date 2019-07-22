На Кубани водитель украл 2 млн рублей, вернулся извиниться и убил мужчину

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-22T11:39:13+03:00

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2 апреля в селе Красносельском Динского района нашли тело 46-летнего приезжего из Республики Коми. Труп лежал в колодце с колото-резаными ранами в груди и живота. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- 6 апреля задержали 45-летнего знакомого убитого, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. – На допросе он признался в убийстве. Задержанный был водителем у потерпевшего. В начале февраля 2019 год похитил 2 миллиона рублей у работодателя уехал из края. 27 марта обвиняемый приехал к знакомому, чтобы извиниться за кражу 2 млн рублей. Между ними произошел конфликт, потерпевший его не простил. Во время ссоры мужчина взял нож и ударил несколько раз в грудную клетку и живот хозяина дома. Затем украл у него из дома 100 тысяч рублей и ювелирные украшения. Тело скинул в колодец.

Потом подозреваемый угнал машину убитого, оставил ее возле Ростовского шоссе и уехал в Москву, где его и задержали. Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU