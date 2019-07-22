В Сочи объявлено штормовое предупреждение
22 июля там ожидается дождь с грозой и градом
ФОТО: архив "КП"
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Ветер в Сочи усилится до 20 м/с. Из-за осадков возможен подъём уровня воды в реках и активизация оползней. Власти рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с водоемами и выхода в горы.
- Жителям и гостям курорта рекомендуем не отдыхать неподалеку от водоёмов и идти в поход в горы. Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU