В Сочи объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-22T11:57:22+03:00

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Ветер в Сочи усилится до 20 м/с. Из-за осадков возможен подъём уровня воды в реках и активизация оползней. Власти рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с водоемами и выхода в горы.

- Жителям и гостям курорта рекомендуем не отдыхать неподалеку от водоёмов и идти в поход в горы. Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU