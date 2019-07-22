Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс Краснодар – Стамбул

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-22T12:28:50+03:00

Полеты будут выполняться с 30 октября два раза в неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Авиакомпания «Победа» с 30 октября начнет выполнять рейсы из Краснодара в Стамбул. Это первое международное направление лоукостера из аэропорта Пашковский. На сегодняшний день самолеты перевозчика летают из Краснодара в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Полеты в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен будут выполняться два раза в неделю в зимнем расписании – по средам и субботам. Стоимость билетов стартует от 7212 рублей в обе стороны, в нее включен провоз только ручной клади. Выбор места, багаж оплачиваются отдельно. Чтобы избежать неожиданностей стоит внимательно читать правила перевозки авиакомпании.

Правила перевозки багажаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОЧНИК KP.RU