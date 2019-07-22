Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс Краснодар – Стамбул
Авиакомпания «Победа» с 30 октября начнет выполнять рейсы из Краснодара в Стамбул. Это первое международное направление лоукостера из аэропорта Пашковский. На сегодняшний день самолеты перевозчика летают из Краснодара в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Полеты в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен будут выполняться два раза в неделю в зимнем расписании – по средам и субботам. Стоимость билетов стартует от 7212 рублей в обе стороны, в нее включен провоз только ручной клади. Выбор места, багаж оплачиваются отдельно. Чтобы избежать неожиданностей стоит внимательно читать правила перевозки авиакомпании.
Правила перевозки багажаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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