На улице Московской в Краснодаре возобновили движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-22T12:30:22+03:00

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21 июля весь день лил дождь. Подтопило десятки улиц крайцентра, но на Московской откачали воду только на следующий день. Сейчас там возобновили работу транспорта.

- Ливень вызвал подтопления в разных частях города. Самое серьезное – по улице Московской от Гомельской до Солнечной. Сегодня необходимо полностью завершить откачку, при необходимости – направить туда дополнительную специализированную технику, - сказал Евгений Первышов.

С 23 июля в Краснодаре до конца недели будет действовать штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU