На улице Московской в Краснодаре возобновили движение транспорта
Там откачали всю воду
ФОТО: Артем ГНАТЕНКО
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21 июля весь день лил дождь. Подтопило десятки улиц крайцентра, но на Московской откачали воду только на следующий день. Сейчас там возобновили работу транспорта.
- Ливень вызвал подтопления в разных частях города. Самое серьезное – по улице Московской от Гомельской до Солнечной. Сегодня необходимо полностью завершить откачку, при необходимости – направить туда дополнительную специализированную технику, - сказал Евгений Первышов.
С 23 июля в Краснодаре до конца недели будет действовать штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU