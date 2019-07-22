2019-07-22T13:06:36+03:00
Общество

В Краснодаре расширят службу по содержанию ливневки

До конца года наймут 16 специалистов и купят 6 единиц техники
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Сейчас в службе по содержанию ливневок работает - 6 машин и 16 человек. Технику купили в июне. Это илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили.

- В сентябре наймем еще 2 бригады (в каждой из них – 8 человек), - рассказал заместитель главы города Артем Доронин. - Благодаря этому служба сможет работать круглосуточно. Это уже позволит ускорить темпы расчистки канализации. До конца года закупим 6 единиц техники. Их привезут в Краснодар в начале 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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