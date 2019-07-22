2019-07-22T13:41:12+03:00
Общество

С 23 июля открывается продажа «единого» билета в Абхазию

Добраться в республику можно через Адлер и Сочи
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: АНО "Единая транспортная дирекция"ФОТО: АНО "Единая транспортная дирекция"
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«Единая транспортная дирекция» открывает 23 июля продажи «единых» билетов в Абхазию и обратно. С 24 июля добраться туда можно будет с пересадкой на ж\д вокзале Адлер и в аэропорту Сочи. Билеты продают в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

- «Единый» билет можно оформить на сайте «РЖД» и авиакассах. В летнем расписании 8 отправлений, в том числе ночью, - сообщает сайт «Единой транспортной дирекции». –Перевозят пассажиров на микроавтобусах. По всем вопросам ответят на круглосуточной горячей линии 88002501804.

Стоимость проезда: Сочи – Гагра – 380 рублей, Сочи – Пицунда – 420, Сочи — Гудаута – 460, Сочи – Новый Афон – 520, Сочи – Сухум – 560.

ИСТОЧНИК KP.RU

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