С 23 июля открывается продажа «единого» билета в Абхазию
«Единая транспортная дирекция» открывает 23 июля продажи «единых» билетов в Абхазию и обратно. С 24 июля добраться туда можно будет с пересадкой на ж\д вокзале Адлер и в аэропорту Сочи. Билеты продают в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
- «Единый» билет можно оформить на сайте «РЖД» и авиакассах. В летнем расписании 8 отправлений, в том числе ночью, - сообщает сайт «Единой транспортной дирекции». –Перевозят пассажиров на микроавтобусах. По всем вопросам ответят на круглосуточной горячей линии 88002501804.
Стоимость проезда: Сочи – Гагра – 380 рублей, Сочи – Пицунда – 420, Сочи — Гудаута – 460, Сочи – Новый Афон – 520, Сочи – Сухум – 560.
ИСТОЧНИК KP.RU