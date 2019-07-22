В Сочи спасатели эвакуировали туриста с горы

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-22T14:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели сочинского отряда вылетели на вертолёте, из-за тумана борт не смог приземлиться рядом с пострадавшим, поэтому высадил группу ниже по склону. Из-за резкого ухудшения погоды транспортировали пострадавшего пешком к приюту «Фишт».

- 21 июля спасатели вместе с туристами неподалеку на носилках отнесли пострадавшего на приют. В 7:00 вертолет вылетел забрал пострадавшего и спасателей. На Яворовой поляне туриста передали медикам «Скорой помощи». 47-летний пострадавший отправился на восхождение один и не был зарегистрирован в МЧС, - сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU