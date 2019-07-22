2019-07-22T14:00:53+03:00
Общество

В Сочи спасатели эвакуировали туриста с горы

Альпинист сорвался на Большом Фиштинском леднике, получил сотрясение мозга и сломал ноги
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.ФОТО: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
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Спасатели сочинского отряда вылетели на вертолёте, из-за тумана борт не смог приземлиться рядом с пострадавшим, поэтому высадил группу ниже по склону. Из-за резкого ухудшения погоды транспортировали пострадавшего пешком к приюту «Фишт».

- 21 июля спасатели вместе с туристами неподалеку на носилках отнесли пострадавшего на приют. В 7:00 вертолет вылетел забрал пострадавшего и спасателей. На Яворовой поляне туриста передали медикам «Скорой помощи». 47-летний пострадавший отправился на восхождение один и не был зарегистрирован в МЧС, - сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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