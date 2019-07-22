В Краснодаре с начала лета украли 70 канализационных люков

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-22T14:47:32+03:00

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С начала лета неизвестные украли 70 люков. Специалисты меняют из на новые, даже если они не находятся в собственности предприятия. В Краснодаре сотни тысяч люков и ливневых решеток. Из них на обслуживании «Краснодар Водоканала» находится 20 564 канализационных и 18 183 водопроводных колодца.

- Каждый открытый люк в городе - угроза для жизни и здоровья горожан. Поэтому мы призываем краснодарцев при обнаружении открытых колодцев сообщать в диспетчерскую по телефону: (861) 220-28-38 или на «Горячую линию»: (861) 226-97-48. Чтобы никто не упал в люк, наши специалисты закрывать открытые колодцы, даже если они не находятся у нас на балансе, - сообщает «Краснодар Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU