В Новороссийске у пенсионера похитили миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-22T16:00:00+03:00

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В Новороссийске пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о краже с его банковского счета крупной суммы денег.

- Как рассказал потерпевший, он познакомился с мужчиной, который обратился к нему с просьбой взять на хранение крупную сумму денег. После того, как пенсионер отказался, злоумышленник убедил его открыть банковский счет на свое имя, чтобы он смог перевести крупную сумму денег на хранение. Пенсионер сделал это и отдал банковскую карту, а также все данные для доступа в личный кабинет мужчине, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Впоследствии с другого расчетного счета пенсионера пропали все накопления. Сумма ущерба составила один миллион рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника, после чего его задержали в Ростовской области, куда тот успел уехать. В результате, 34-летнего жителя Волгограда доставили в отдел полиции Центрального района Управления МВД России по Новороссийску. В ходе допроса выяснилось, что получив от потерпевшего пароли, злоумышленник вошел в личный кабинет и перевел деньги с накопительного расчетного счета пенсионера на свою банковскую карту.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU