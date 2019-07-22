В Олимпийском парке Сочи временно ограничат движение транспорта
Это сделали из-за проведения международного конкурса «Новая волна»
ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
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В конце августа в Сочи приедет не только песенный фестиваль, но и Кубок мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Мероприятия продут в Олимпийском парке, поэтому в нем изменят схему движения транспорта.
- С 24 по 29 августа с 18:00 до 00:00 будет ограничен проезд по Олимпийскому проспекту от пересечения с улицей Триумфальной до Чемпионов, а также на Олимпийский проспект с Парусной и Старообрядческой, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU