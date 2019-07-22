2019-07-22T16:42:01+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина умер после падения с велосипеда

Полиция проводит проверку по данному факту
Максим ОСОКИН
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Фото: скриншот из видео, снятого очевидцамиФото: скриншот из видео, снятого очевидцами
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Накануне 21 июля 2019 года в Новороссийске мужчина упал с велосипеда и скончался. Инцидент произошел на территории яхт-клуба на проспекте Ленина.

- Пожилой мужчина ехал на велосипеде по спуску. В какой-то момент он упал и сильно ударился головой, - рассказали очевидцы происшествия.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики пытались оказать помощь пострадавшему, но им это не удалось – мужчина скончался.

В данный момент полиция проводит проверку по факту смерти пожилого мужчины.

Добавим, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре Елена Геращенко рассказала в своем Instagram, с чего нужно начинать экстренный вызов медиков. Если вы позвонили со своего мобильного по номеру "103" и вам уже плохо, то постарайтесь назвать только свой адрес, - сообщила врач. - Мы в любом случае приедем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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