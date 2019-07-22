СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-22T17:07:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Кубанскому статистическому комитету исполнилось 140 лет. Сотрудников «Краснодарстата» собрали на торжественное мероприятие в Центральном концерном зале краевой столицы.

- Статистика играет важную роль в развитии Краснодарского края и страны в целом. «Краснодарстат» ежегодно предоставляет в региональное министерство экономики более 45 тысяч показателей. Благодаря им прогнозируется социально-экономическое развития региона и проект краевого бюджета, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, кубанский областной статистический комитет под председательством наказного атамана организовали 22 июля 1879 года. В данный момент в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея трудится почти 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU