2019-07-22T17:07:50+03:00
Общество

Кубанскому статистическому комитету исполнилось 140 лет

Эту дату торжественно отметили в Краснодаре
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубанскому статистическому комитету исполнилось 140 лет. Сотрудников «Краснодарстата» собрали на торжественное мероприятие в Центральном концерном зале краевой столицы.

- Статистика играет важную роль в развитии Краснодарского края и страны в целом. «Краснодарстат» ежегодно предоставляет в региональное министерство экономики более 45 тысяч показателей. Благодаря им прогнозируется социально-экономическое развития региона и проект краевого бюджета, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, кубанский областной статистический комитет под председательством наказного атамана организовали 22 июля 1879 года. В данный момент в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея трудится почти 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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