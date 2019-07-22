В Краснодаре после визита врача во сне умер тяжелобольной ребенок

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-22T17:26:10+03:00

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Трагедия произошла в одном из новых спальных районов Краснодара. 35-летняя женщина одна растила двухлетнего малыша, который с рождения был болен тяжелой формой ДЦП. Соседи говорят, мать делала все для своего ребенка и проводила с ним все время – он регулярно проходил обследования и получал лечение. А отец мальчика ушел из семьи сразу после того, как узнал, что сын родился инвалидом. Несмотря на тяжелую ситуацию, женщина находила в себе силы ухаживать за малышом.

Вечером у ребенка поднялась температура до 38 градусов и мать вызвала педиатра из поликлиники. Медик не услышала хрипов и заметила лишь красное горло. Назначив лечение, врач ушла. На следующий день ребенку стало лучше, температура упала до 37 градусов.

А меньше, чем через двое суток мальчик неожиданно умер. Смерть зафиксировали врачи скорой, которые сообщили в полицию о случившемся.

Мать рассказала, что уложила ребенка спать, а сама легла на диван на кухне около полуночи. В семь часов утра она увидела, что мальчик лежит уткнувшись лицом в подушку и не подает признаков жизни. Бригада скорой помощи, которую вызвала мать, уже не могла спасти его.

- Предварительная причина смерти механическая асфиксия, - говорится в заключении медиков.

Правоохранители проводят проверку по факту смерти ребенка, им предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU