В Краснодаре после визита врача во сне умер тяжелобольной ребенок
Трагедия произошла в одном из новых спальных районов Краснодара. 35-летняя женщина одна растила двухлетнего малыша, который с рождения был болен тяжелой формой ДЦП. Соседи говорят, мать делала все для своего ребенка и проводила с ним все время – он регулярно проходил обследования и получал лечение. А отец мальчика ушел из семьи сразу после того, как узнал, что сын родился инвалидом. Несмотря на тяжелую ситуацию, женщина находила в себе силы ухаживать за малышом.
Вечером у ребенка поднялась температура до 38 градусов и мать вызвала педиатра из поликлиники. Медик не услышала хрипов и заметила лишь красное горло. Назначив лечение, врач ушла. На следующий день ребенку стало лучше, температура упала до 37 градусов.
А меньше, чем через двое суток мальчик неожиданно умер. Смерть зафиксировали врачи скорой, которые сообщили в полицию о случившемся.
Мать рассказала, что уложила ребенка спать, а сама легла на диван на кухне около полуночи. В семь часов утра она увидела, что мальчик лежит уткнувшись лицом в подушку и не подает признаков жизни. Бригада скорой помощи, которую вызвала мать, уже не могла спасти его.
- Предварительная причина смерти механическая асфиксия, - говорится в заключении медиков.
Правоохранители проводят проверку по факту смерти ребенка, им предстоит выяснить обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»