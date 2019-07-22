2019-07-22T17:36:22+03:00
Происшествия

В Сочи запретили строить 7-этажный ресторан

Помещения в здании планировали продать, как апартаменты
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники кубанской прокуратуры проверили законность выданного разрешения на строительство ресторана в Сочи. Как выяснилось, застройщик предоставил подложное положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

- Также в Интернете появились объявления о продаже помещений в будущем ресторане. Они предлагались потенциальным покупателям под видом апартаментов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура подала заявление в суд с просьбой признать данную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд данный иск удовлетворил. Также сотрудники прокуратуры добились отзыва незаконно выданного разрешения на строительство объекта.

В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье «подделка официального документа».

Добавим, в Анапе принято решение о сносе очередного трехэтажного самостроя на углу улиц Астраханской и Новороссийской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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