2019-07-22T17:50:42+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев оценил итоги уборочной кампании в Краснодарском крае

По словам премьер-министра, Россия – один из мировых лидеров по экспорту зерна
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил отличный результат проведенной уборочной компании в Краснодарском крае.

- На Кубани в этом году собрали более 11 млн тон зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Средняя урожайность превысила 60 центнеров с гектара, - цитирует главу правительства пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отметил Медведев, сейчас отечественные сельхозпроизводители активно стремятся выйти на международные рынки, и для этого в стране создаются все условия. Только в 2018 году Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия почти на 26 млрд долларов.

Стоит отметить, что Краснодарский край поставляет зерно в 80 стран мира. К 2024 году планируется увеличить производство кубанского зерна более чем на 20%, а в целом объемы экспорта продукции АПК должны достичь почти 4 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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